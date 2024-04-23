الثامنة: عائدات النفط العراقي تذهب إلى البنك الفيدرالي الاميركي

2024-04-23 12:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة ان عائدات النفط العراقي، تذهب مباشرة إلى البنك الفيدرالي الاميركي، ومن ثم وبكتاب رسمي من وزارة المالية العراقية، يتم ايداع مبلغ منها في حساب البنك المركزي العراقي. العراق دولة منتجة للنفط، يصدر شهريا حوالي 100 مليون برميل من النفط، وايراداته تزيد عن 7 مليارات دولار، وخلافاً لمعظم دول العالم، فإن عائدات مبيعات النفط لا تذهب مباشرة إلى الخزانة العامة العراقية. بعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبح العراق تحت المراقبة الأمريكية، وبحجة المطالبة بالتعويضات من قبل عدد من الدول المتضررة من سياسات صدام حسين، يتم إيداع عائدات النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي لحمايتها، ولغاية الان تذهب