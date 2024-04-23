2024-04-23 12:00:10 - المصدر: منصة إيشان

حذرت منظمة خيرية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من احتمال إقبال متحرشين بالأطفال (بيدوفيليا) على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور عارية للصغار، وذلك بهدف ابتزازهم والضغط عليهم لتزويد المعتدين بمحتوى إباحي أكثر تطرفا، حسبما نقلت صحيفة الغارديان. وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت، بأنها عثرت على دليل إرشادي على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، يتضمن قسما […]

ظهرت المقالة “البيدوفيليا” والذكاء الاصطناعي.. تحذيرات من متحرشين يستغلون التقنية لابتزاز الأطفال أولاً على Eishan.