2024-04-23 12:24:03 - المصدر: واع

بابل – واع – محمد الطالبيشهد اليوم الرابع من مهرجان بابل للثقافات والفنون بدورته الحادية عشرة ندوة حوارية بعنوان " بابل - رؤى مستقبلية"، قدم فيها الفنان محمود عجمي 6 رؤى تتعلق بالمستقبل المحتمل لمدينة بابل.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال اليوم الرابع من فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون، شهدت الندوات مشاركة فاعلة وحضوراً ملفتاً من الجمهور والمهتمين بالتراث والثقافة".وأضاف، أن "الفنان محمود عجمي، قدم خلال المهرجان ورقة بحثية بعنوان (بابل - رؤى مستقبلية)، استعرض خلالها 6 رؤى تتعلق بالمستقبل المحتمل لمدينة بابل، تنوعت بين الأثر الحضاري التاريخي ونظريات الحفاظ عليه وبابل كمدينة بديلة للأثر ورؤية لتطوير شارع الموكب كمحور مهم في بابل الحديثة، وفكرة تقسيم بابل إلى مدينتين متلازمتين واستعادة هوية بابل من خلال بواباتها الشهيرة وتطوير بابل كمساحة متحفية تراثية".وأشار إلى، أنه "تمت إدارة الندوة ببراعة من قبل الفنان تراث أمين، والذي نظم الجلسة بطريقة تفاعلية وجذابة، مما أسهم في جعل النقاش أكثر حيوية وإثراء للمحتوى الثقافي المقدم".وأوضح، أن "هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون، الذي يشهد مشاركة واسعة من الأدباء والمفكرين والفنانين العراقيين والعرب والأجانب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتبادل الثقافي والفني في هذه الدورة الحادية عشرة من المهرجان".