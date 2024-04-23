2024-04-23 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء مندلي وكالة (90 كم شرف بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، عن استنفار أمني في منطقة حدودية شرق ديالى بسبب "حشوة صاروخ".

وقال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أحد الرعاة عثر بالصدفة على (حشوة صاروخ) بطول يتراوح من 7-8 م في محيط ارض زراعية قرب مقاطعة (قره لوس) القريبة من الشريط الحدودي العراقي- الايراني".

واضاف: " تم تطويق المنطقة مع استنفار امني ووصول فريق مختص لاجراء كشف شامل للحشوة تحسًبا من وجود أي مواد متفجرة"، مشيرا إلى ان "الفريق سيعدّ تقريرا تفصيليا يحدد من خلاله منشأ الصاروخ والتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة في محيط الموقع".

واشار الى ان" التشديد اجراء احترازي من اجل الاطمئان من سلامة الموقع"، مؤكدا أن "التحقيق مستمر لكن في المجمل ليس هناك أي مخاوف على حياة المدنيين".

وفي (19 نيسان 2024)، كشف مصدر امني، عن حقيقة بقايا الصاروخ الذي عثر عليه داخل الأراضي العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده العثور على بقايا صاروخ إسرائيلي من هجوم اليوم الفجر في منطقة العزيزية بمحافظة واسط"، مبينا ان "بقايا الصاروخ ملقاة بمنطقة كيلو ٢٥ في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد".

وأوضح ان "ما وجد هو عبارة عن حشوة دفع صاروخ باليستي"، مشيرا الى انه "لم يتم التأكد من كونه يعود لأحداث يوم امس او احداث قديمة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي، صورًا يظهر فيها بقايا صاروخ صهيوني كان متجها الى ايران في محافظة واسط.

وبحسب مواقع التواصل التي تابعتها "بغداد اليوم"، فأنه تم العثور على بقايا صاروخ صهيوني كان متجها الى ايران وسقط في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وكانت وسائل محلية قد نقلت عن مصدر امني قوله بانه "لم يتم تسجيل وقوع أي استهداف داخل العمق العراقي من جميع الجوانب، لكن الرادارات العسكرية سجلت مرور أجسام غريبة فوق أجواء العراق"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.