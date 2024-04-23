كاكاو: نحترم المنافس ونتطلع لفوز صالات العراق على تايلاند

2024-04-23 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدربُ المُنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات البرازيلي (ريكاردو سوبرال كاكاو) على أهميةِ مباراة تايلاند يوم غد الأربعاء في ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات.

وقال المدرب كاكاو في المؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ صباح اليوم الثلاثاء: "حققنا المطلوبَ في المبارياتِ السابقة التي كانت فيها المنافسة صعبةً للغاية، والآن نخوضُ تحدياً جديداً في البطولةِ باللعبِ في ربع النهائي أمام المنتخبِ التايلاندي".

وأضاف إن "منتخبَ العراق مستعدٌ لهذه المواجهةِ بأمل كبيرٍ لتحقيقِ الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، مؤكداً ثقته الكبيرة بلاعبيه الذين أثبتوا جدارتهم بالدفاعِ عن قميصِ المنتخب، وكان لهم دورٌ مهمٌ في تطبيق الواجبات المنوطة بهم، والتي انعكست بالإيجابِ على المستوى الفنيّ داخل الملعب".

ونوه إلى: إن هدفه هو إسعادُ الشعب العراقي من خلال تحقيق النتائج الطيبة.

وأوضح كاكاو: إنه سعيدٌ جداً للنتيجةِ الإيجابيّة التي تحققت في مُباراةِ أستراليا والتي بسببها تمّ رسم الابتسامةِ على وجوهِ الجماهير العراقيّة، التي وجدتها تعشق كرةَ القدم بدرجةٍ كبيرة.

وواصل: نحن على اطلاعٍ تامٍ بمُستوى المنتخبِ المُنافسِ الذي نحترمه جيداً، ولن ندخرَ جهداً في تحقيقِ الفوز في هذا اللقاء الذي لا يقبلُ القسمةَ على اثنين.

واختتمَ مدرب المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات (ريكاردو سوبرال كاكاو) حديثه بالقول: إن في هذه المرحلة من البطولةِ لا يمكنُ ارتكابُ أخطاء، لأننا نواجهُ منتخباً قوياً، خصوصاً أنه يلعبُ على أرضه وبين جمهوره، من جانبنا سنلعبُ بكلِ طاقتنا، ولدينا نقاطُ قوة سنعملُ عليها من أجل تحقيق الفوز.