اليوم.. 5 لقاءات في دوري النخبة بكرة اليد

2024-04-23 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد بإقامة (5) لقاءات في ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المباراة الأولى ستجمع بين فريق الكرخ المتصدر ومضيفه متذيل الترتيب فريق الطلبة على قاعة النشاط الرياضي بالرصافة".وأضاف أن " اللقاء الثاني سيلعب فيه بطل الموسم الماضي والوصيف الحالي فريق الشرطة مع سابع الترتيب فريق نفط الوسط في قاعة التضامن، فيما يتطلع ثالث الترتيب فريق الجيش الذي سيلاقي في ملعبه نظيره الثامن ذي قار إلى الظهور بأداء مميز يستطيع من خلاله تعويض خسارته الأخيرة ".وأوضح أن " فريق الحشد الشعبي صاحب المرتبة الرابعة سيواجه نظيره السادس فريق كربلاء في قاعة الكرخ، بينما يواجه عاشر الترتيب نفط ميسان منافسه الخامس نفط البصرة في قاعة كلية التربية البدنية، في حين سيكون فريق الكوت في حالة انتظار".