خلال شهر واحد.. استحصال ما يقارب 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية

2024-04-23 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، عن استحصال ما يقارب (5) مليار بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية.

وبين رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الهيئة استحصلت ما يقارب (5) مليار بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية".

وأوضح البيان، ان "هذا المبلغ المسترد هو حصيلة شهر واحد"، مشيراً الى ان "الهيئة بدأت بالاستحصال الالكتروني بداية شهر اذار الماضي".

وتابع ان "التحول الرقمي في استحصال الأموال الألكتروني قد أسهم في اختصار الوقت والقضاء على حالات التلاعب المالي".