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خلال شهر.. استحصال قرابة 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية

خلال شهر.. استحصال قرابة 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية
خلال شهر.. استحصال قرابة 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية
2024-04-23 12:40:05 - المصدر: الاقتصاد نيوز
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية عن استحصال مايقارب ٥ مليار بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني pos من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية. وبين رئيس الهيئة الدكتور أحمد الموسوي ان هذا المبلغ المسترد هو حصيلة شهر واحد ، مشيراً الى ان الهيئة بدأت بالاستحصال الالكتروني بداية شهر اذار الماضي. وتابع قائلاً ان التحول الرقمي في استحصال الاموال الألكتروني قد أسهم في اختصار الوقت والقضاء على حالات التلاعب المالي.

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