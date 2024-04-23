بشرى "سارة" لشريحة العقود من كبار السن

2024-04-23 12:40:05 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، إضافة الخدمة العقدية وتصفية حقوق كبار السن العقود المحالين إلى التقاعد للأعوام 2023 2025. وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان هيئة التقاعد الوطنية تزف خبرًا سارًا الى شريحة العقود من كبار السن المحالين الى التقاعد إستناداً الى أحكام المادة 27 ثالثاً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023، 2024، 2025 بإضافة الخدمات الأخرى الى الخدمة العقدية وتصفية حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وأضاف البيان، ان الهيئة أصدرت الأعمام المرقم 1175 في 2242024 وعلى كافة فروعها.