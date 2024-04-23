2024-04-23 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الثلاثاء، عن تقديمه طلباً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص مطار السليمانية الدولي.

وقال طالباني في منشور على صفحته في موقع فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، "شاركت في اجتماع رئاسة وحكومة اقليم كوردستان مع الرئيس التركي والوفد المرافق له وخلال الاجتماع طلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان إعادة النظر بقرار إغلاق الأجواء التركية أمام مطار السليمانية الدولي".

ووصل رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، مساء يوم امس، الى اقليم كوردستان، وتم استقباله في المطار من قبل نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان ومسرور بارزاني رئيس وزراء الاقليم وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان أردوغان وصل صباح امس الإثنين الى العاصمة بغداد حيث التقى برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من قادة الكتل السنية.

كما توقيع توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين بغداد وأنقرة خلال مباحثات بين وفدي العراق وتركيا التي انعقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.