2024-04-23

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر امني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابياً في سجن الناصرية المركزي. يتبع…

