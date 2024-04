غدا.. كهرباء ذي قار تنوه إلى قطع لـ 6 ساعات في معظم مدن المحافظة

2024-04-23 12:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نوهت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، إلى أنها ستقطع التيار كهربائي لست ساعات في معظم مناطق المحافظة لأغراض صيانة وإزالة المغادرات في الخطوط. وقالت المديرية، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “سيتم اطفاء تام خطوط المصب العام وشرق الناصرية والفهود خطوط 132 ك ف، اعتبارا من...

