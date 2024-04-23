الاتصالات تعلن قرب دخول البريد العراقي لمجال التسوق الإلكتروني العالمي

2024-04-23 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن قرب دخول البريد العراقي مجال التسوق الإلكتروني العالمي وبأسعار تنافسية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً مهماً ضم الإدارة العليا للشركة العامة للبريد والتوفير مع شركات القطاع الخاص".وأشار إلى، أنه "تم خلال الاجتماع بحث آلية وإجراءات تفعيل مشروع التسوق الإلكتروني من المنصات العالمية عن طريق شركة البريد والتوفير ووضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول الإلكترونية المناسبة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، وذلك من خلال إنشاء منصة خاصة بالبريد تمكن المواطن العراقي من التسوق إلكترونياً من الأسواق العالمية وإيصالها للمواطن عن طريق الشركة العامة للبريد والتوفير".