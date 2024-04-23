تحديد موعد نهائي كأس العراق لكرة السلة
2024-04-23 13:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العراق في الساعة السابعة من مساء يوم 28-4- 2024 والذي يجمع فريق الشرطة بنظيره دجلة الجامعة .
وذكر بيان المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فريق الشرطة يسعى إلى حسم الأمور لصالحه ومن الناحية المعنوية قبل الدخول في مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز".
وأضاف البيان أن " فريق دجلة الجامعة الذي فقد آماله ببلوغ المربع الذهبي ليصب جام تفكيره على كأس العراق بمبادرة صلح مع جماهيره ،خاصة وأنها الفرصة الأخيرة له لحصد أحد ألقاب الموسم".
حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العراق في الساعة السابعة من مساء يوم 28-4- 2024 والذي يجمع فريق الشرطة بنظيره دجلة الجامعة .
وذكر بيان المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فريق الشرطة يسعى إلى حسم الأمور لصالحه ومن الناحية المعنوية قبل الدخول في مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز".
وأضاف البيان أن " فريق دجلة الجامعة الذي فقد آماله ببلوغ المربع الذهبي ليصب جام تفكيره على كأس العراق بمبادرة صلح مع جماهيره ،خاصة وأنها الفرصة الأخيرة له لحصد أحد ألقاب الموسم".