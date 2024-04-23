تحديد موعد نهائي كأس العراق لكرة السلة

2024-04-23 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العراق في الساعة السابعة من مساء يوم 28-4- 2024 والذي يجمع فريق الشرطة بنظيره دجلة الجامعة .وذكر بيان المكتب الإعلامي لاتحاد كرة السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فريق الشرطة يسعى إلى حسم الأمور لصالحه ومن الناحية المعنوية قبل الدخول في مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز".وأضاف البيان أن " فريق دجلة الجامعة الذي فقد آماله ببلوغ المربع الذهبي ليصب جام تفكيره على كأس العراق بمبادرة صلح مع جماهيره ،خاصة وأنها الفرصة الأخيرة له لحصد أحد ألقاب الموسم".