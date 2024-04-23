الإعلان عن قرب صرف السلف المالية لمقاتلي الحشد الشعبي

2024-04-23 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، قرب صرف السلف المالية لمنتسبيها.

وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدير عام الدائرة الإدارية والمالية لهيئة الحشد الشعبي أجرى مفاوضات حالياً مع مصرف الرافدين لإطلاق سلف مقاتلي الحشد الكترونياً تقديراً للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن".

واضاف، أن "السلف سيكون إصدارها على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".