2024-04-23 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، حدوث "منخفض ممطر" في البلاد مع نهاية شهر نيسان الجاري، فيما اشار الى انه حدث نادر لم يحصل منذ 40 عامًا.

وقال الزيادي في رصد تابعته "بغداد اليوم"، إن " البلاد ستتعرض إلى منخفض ممطر عالي الفعالية اعتبارًا من (٣٠/ نيسان، أبريل) الحالي"، مبينا أن "المنخفض ما زال قيد المتابعة".

واضاف أن "المنخفض قد يتخذ مساران أما يكون شامل في مناطق البلاد أو في مدن الجنوب والفرات الأوسط ستكون أكثر تأثير "، مشيرا الى انه " مع اقتراب الفترة ستتضح دقة التوقعات".

وبيّن الراصد الجوي ان "المنخفض ان ثبتت توقعات له سيكون نادر الحدوث في توقيت فصل الصيف وسيكون شامل في دول الخليج العربي والشام وهذا يعيد الى الذاكرة منخفض مماثل كان قد حصل عام 1982".