2024-04-23 13:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الثلاثاء، دخول مادة النحاس في المنتجات المدنية والسيارات الكهربائية المدنية والعسكرية، مؤكدة أن الدعم المتواصل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أدى إلى افتتاح مصانع متعددة في مجالات واسعة وتشجيع توطينها. وقال رئيس الهيئة، مصطفى عاتي حسن، في تصريح صحفي إن “الدعم الكبير والمتواصل لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات […]

ظهرت المقالة تصنع العجلات المدرعة والمسيرات.. التصنيع الحربي تعلن فتح مصانع لدعم القوات الأمنية أولاً على Eishan.