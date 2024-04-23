2024-04-23 13:42:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت إحصائية جديدة مدى الخطورة التي يتسبب بها استخدام الأطفال والمراهقين الأميركيين لتطبيق “تيك توك”. الإحصائية التي أجراها مركز “بيو” للأبحاث ونشرها موقع “أكسيوس” كشفت أن نسبة 17 بالمئة من الأطفال يقومون بتصفح تطبيق “تيك توك” بشكل مستمر تقريبا، وأن الخوارزمية التي يعمل بها التطبيق فعالة جدا في إصابة المستخدمين بإدمان تصفحه. الاستطلاع شمل 1453 […]

ظهرت المقالة دراسة: خوارزمية “تيك توك” فعالة بإصابة مستخدميه بالإدمان أولاً على Eishan.