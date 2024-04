مرتفع جوي يدفع إلى استقرار درجات الحرارة في ذي قار

2024-04-23 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة أنواء الناصرية، اليوم الثلاثاء، ان تشهد درجات الحرارة في المحافظة استقرارا اثر مرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا. وقال مدير الانواء في الناصرية احمد كريم في تصريح لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “المرتفع الجوي الذي اثر على المحافظة قادم من جنوب أوروبا وتكون فيه الأجواء مستقرة...

