اختتام بطولة السوبر التكميلية بالكيك بوكسينغ في دهوك

2024-04-23 14:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتمت في محافظة دهوك النزالات التكميلية لبطولة السوبر بالكيك بوكسينغ بحضور رئيس الاتحاد العراقي لرياضات الكيك بوكسينغ قاسم الواسطي وأعضاء الاتحاد وجمهور غفير من محبي اللعبة.وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسينغ أحمد رحيم نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" النزالات جرت لثلاثة أنظمة باللعبة حيث تأهل (6) لاعبين الى صفوف المنتخب الوطني العراقي ".وأضاف أن " نجوم العراق بالكيك بوكسينغ يستعدون لدخول غمار المنافسات القوية في بطولة تركيا الدولية المفتوحة التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة نجوم العالم من أوروبا وأمريكا وأفريقيا".