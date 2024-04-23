2024-04-23 14:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن طالبة في الصف السادس الإعدادي وبسبب عدم دخولها الامتحانات الوزارية أقدمت على حرق نفسها بمادة النفط الأبيض شمالي كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2003 وتدعى (ر، خ، و)، وهي طالبة في الصف السادس الإعدادي وبعد توزيع نتائج الدخول الى الامتحانات الوزارية وبسبب عدم دخولها واشتراكها في الامتحانات أقدمت على الانتحار وسط منزلها الواقع في حي رحيم اوه شمالي كركوك".

وأضاف المصدر إلى أن "الفتاة دخلت الى احد غرف المنزل وقامت بسكب مادة النفط الأبيض على كامل ملابسها وأحرقت نفسها لتصاب بحروق كبيرة في عموم أنحاء الجسم وتم نقلها الى شعبة الحروق في مستشفى آزادي لتلقي العلاج وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأكد المصدر أن "عائلة الفتاة أبلغت الشرطة بان وضعها النفسي كان متعباً وتعاني من مشاكل".