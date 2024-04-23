2024-04-23 14:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، على هاشم عزاوي السامرائي نائبًا اول للمحافظ و أمين عزيز جواد مديرا لهيئة الاستثمار بالمحافظة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على هاشم عزاوي السامرائي نائبا اول للمحافظ".

واضاف "كما انتخب المجلس بالاجماع، أمين عزيز جواد مديرًا لهيئة الاستثمار، والمهندس مفيد منعم البلداوي نائباً فنياً للمحافظ".







