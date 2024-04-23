تحت 100%.. تراجع التضخم في لبنان للمرة الأولى منذ 4 سنوات

2024-04-23 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع معدل التضخم في لبنان إلى ما دون 100 للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ويأتي ذلك وسط قيام الشركات والمحلات التجارية في الدولة بتسعير سلعها بشكل متزايد بالدولار بدلا من الليرة المحلية. ونما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 70.4 في مارس الماضي مقارنة بنسبة 123 في فبراير بحسب ما أفاد جهاز الإحصاء الحكومي. وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن لبنان من بين أكثر الدول المتأثرة مباشرة بحرب غزة في ظل وجود 100 ألف نازح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقال إنه على لبنان تطبيق إصلاحات قبل الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن حرب غزة فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.