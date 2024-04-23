2024-04-23 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت هيئة قناة السويس المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وحدات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة نجحت في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فرد، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس. جاء ذلك عقب تلقي مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، ودفعت الهيئة بكل من القاطرة بورسعيد والقاطرة مصاحب ولنش بحار 10 إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة. ويجري العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحري لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق. يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية مصر.