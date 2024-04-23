2024-04-23 14:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار معسكر كالسو، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن الحادثة. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة المحترم، تم تشكيل لجنة فنية عليا للتحقيق في حادث الانفجار والحريق الذي تعرض له معسكر كالسو شمال محافظة بابل بالساعة […]

ظهرت المقالة نتائج التحقيق ظهرت.. لجنة “انفجار كالسو” تنهي الجدل حول حادثة المعسكر: لا وجود لقصف أولاً على Eishan.