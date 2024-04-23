2024-04-23 15:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتم المنتخب العراقي لتنس الطاولة البارالمبي مشاركته بمنافسات بطولة النادي الوطني في الأردن والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024 بالحصول على (15)وساماً ملوناً منها سبعة ذهب وخمسة فضة وثلاثة برونز.وقال رئيس الوفد نسيم الشمري في بيان للمكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن " أبطالنا تمكنوا من تحقيق الأوسمة الملونة بعد الفوز على منافسيهم وتقديم مستوى رائع في البطولة ".ومن جانبه أكد إداري الوفد ذكاء صبار، أن " أبطالنا تمكنوا من تحقيق تسعة أوسمة ملونة في منافسات المختلط والزوجي ليصبح رصيدنا خمسة عشر وساماً ملوناً وكانت النتائج على النحو التالي:-زوجي رجال / منتظر فاروق / ذهب ،زوجي مختلط / منتظر فاروق/ فضة، زوجي رجال / علي عبد الأمير/ ذهب،زوجي مختلط/ علي عبدالأمير/ فضة،زوجي رجال / عبدالرحمن حكمت/ برونز ،زوجي مختلط / عبدالرحمن/ ذهب،زوجي نساء / هديل علي / فضة،زوجي مختلط / هديل علي / برونز،زوجي مختلط / نجلة عماد / ذهب.