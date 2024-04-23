كم تبلغ حاجة العراق من الوحدات السكنية؟

2024-04-23 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإنشاء مدينة سكنية بكل محافظة، فيما أشارت الى أن الخطة تتلاءم مع زيادة أعداد السكان لكل محافظة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث تابعته النخلة نيوز إن ملف السكن يمثل أولوية ضمن توجيهات وزارة التخطيط، مبيناً أن الملف يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الوزراء. وأوضح، أن سياسات وإجراءات وخططاً مستقبلية تم إعدادها لمعالجة أزمة السكن في العراق من بينها إنشاء مدن سكنية متكاملة في كل محافظات العراق، خاصة وأنها ستسهم في معالجة هذه الأزمة، فضلاً عن المضي باتجاه فتح آفاق استثمارية واسعة، لاسيما وأن شركات محلية وأجنبية أبدت رغبتها بالدخول باستثمارات واسعة في قطاع السكن. ولفت، الى أن تسهيلات ستمنح للمواطنين في هذا المجال لتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية، مبيناً أن هذه السياسات ستعالج أزمة السكن بشكل كبير. وأشار الهنداوي إلى أن حاجة العراق من الوحدات السكنية تجاوزت مليوني وحدة، موضحا ان السياسات السكانية بمجال قطاع السكان التي تم وضعها تحاكي وتتلاءم مع عدد السكان لكل محافظة.