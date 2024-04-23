2024-04-23 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ انفاق الدولة العراقية، خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، اكثر من 8.7 تريليون دينار. ووفقا لوزارة المالية، فان الانفاق التشغيلي بلغ 8.1 تريليون دينار، بينما الانفاق الاستثماري بلغ 646.3 مليار دينار. وبلغت رواتب الموظفين 4.5 تريليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي، بينما الرعاية الاجتماعية 1.8 تريليون دينار، وتسديد الدين الداخلي والخارجي 1.5 تريليون دينار. وحقق العراق، إيرادا من النفط، اكثر من 10.2 تريليون دينار، بينما الإيرادات غير النفطية 11.5 تريليون دينار.