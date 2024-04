الاتحاد الإيراني يعاقب حارس مرمى "حادثة العناق" بالإيقاف لمباراة واحدة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف حارس مرمى الاستقلال حسين حسيني، بسبب عناقه سابقا لإحدى المشجعات خلال مباراة كرة قدم في الدوري المحلي.

وحسب صحيفة "خبر ورزشي" الرياضية فقد تقرر إيقاف لاعب فريق الاستقلال لمباراة واحدة، بعد الواقعة التي استدعت تدخل عناصر الشرطة والتي أخرجت اللاعب من أرضية الملعب.

وفي 12 من أبريل/ نيسان انتشر مقطع فيديو يظهر اقتحام مشجعة لنادي الاستقلال أرضية الملعب واتجهت صوب حارس المرمى الذي تجاوب مع طلبها بعناقها قبل إيقافها من طرف الشرطة.

Scandal in Iran after a goalkeeper had the audacity to hug a female fan who stormed the pitch.The police quickly attacked the goalkeepers, with the entire Stadion chanting “shameless” at the police.Hugs between opposite sexes are forbidden pic.twitter.com/0QxLIzzv5T