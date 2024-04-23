تشريد مئات الآلاف في بوروندي بسبب الفيضانات

2024-04-23 16:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الامم المتحدة عن تشريد اكثر من مئتي شخص وتدمير الاف المنازل ومئات المدارس وارتفاع نسبة النزوح الداخلي بسبب هطول الامطار الغزيرة والفيضانات في بوروندي. نزح مئات الآلاف وتضرر العديد من المنازل والمدارس في بوروندي بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد وحدوث الفيضانات، المرتبطة بالتغيرات المناخية. تصريح: جان ماري سابوشيميكي، خبير إدارة الكوارث وأستاذ الجغرافيا في جامعة بوروندي "بحسب الحقائق موجودة، الجوانب الاقتصادية بدأت تتأثر بشكل كبير، لكن لماذا هذه الفيضانات؟ ولا بد من القول بشكل مباشر ان هذه الفيضانات ترتبط بالتغيرات المناخية التي تؤثر على بوروندي كغيرها من دول المنطقة، انها محنة كبيرة" مئات الالاف من الاشخاص في بوروندي