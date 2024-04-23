2024-04-23 16:11:17 - المصدر: ترياكي اغرو



خطت شركة "ترياكي أغرو" خطوة هائلة نحو تعزيز التزامها بالاستدامة الزراعية من خلال إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع "الصندوق العراقي للتنمية "حيث تمّ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في العاصمة العراقية بغداد، بحضور كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

بغداد - تهدف الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وشركة "ترياكي أغرو" إلى تطوير ودعم قطاع سلسلة التوريد الزراعية في العراق، الذي يتميّز بأراضيه الخصبة وإمكاناته التجارية العالية حيث لا تقتصر هذه الاتفاقية على توقيع مذكرة تفاهم فقط، بل إنها اصبحت تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، والتأمين الغذائي. ستتولى شركة "ترياكي أغرو" نقل خبرتها الدولية في مجال سلاسل التوريد الزراعية، والتي اكتسبتها على مدار أكثر من 50 عامًا، إلى العراق من خلال إنشاء شركة قابضة زراعية (أغرو هولدينج). تمّ توقيع الاتفاقية في بغداد، عاصمة العراق، وذلك يوم 22 أبريل. وشهد مراسم التوقيع كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. تعمل شركة "ترياكي أغرو" في العراق منذ سنوات، وهي مستمرة في استثماراتها بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء معمل لتكسير فول الصويا ومخزن للذرة في ميناء أم قصر.

اتفاقية لتعزيز وتطوير التقنيات الزراعية

سيتم تنفيذ المشروع من خلال تأسيس شركة قابضة زراعية (أغرو هولدينج) ستضطلع باستثمارات رئيسية وتباشر عمليات واسعة النطاق في القطاع الزراعي العراقي. تهدف أغرو هولدينج إلى تحسين الأمن الغذائي العراقي بالنسبة للغذاء والأعلاف، مع التخطيط لاستخدام أكثر كفاءة للأراضي الزراعية، وزيادة الاكتفاء الذاتي للبلاد من السلع الزراعية.

حول أغرو هولدينج

أغرو هولدينج هي هيكل يدمج بين الزراعة وسلسلة التوريد ويعزز الكفاءة من خلال شركات فرعية متصلة أفقيًا ورأسيًا.