2024-04-23 16:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا، بين الجارين اللدودين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. وجاء في بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”: “تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميا في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين […]

ظهرت المقالة لقاء مانشستر الكبير.. تحديد موعد قمة السيتي واليونايتد في أعرق بطولة بالعالم أولاً على Eishan.