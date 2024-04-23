2024-04-23 16:12:08 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكوردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك. وذكر أردوغان في حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، أن “معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي”. ونقلت محطة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى […]

ظهرت المقالة أردوغان: القضاء على “بي كا كا” يصب في مصلحة العراق.. بغداد تدرك ذلك أولاً على Eishan.