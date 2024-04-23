وزير الصحة يعلن الاستعداد التام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

2024-04-23 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، الاستعداد التام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المؤسسات العراقية الحكومية أو المستشفيات الخاصة.وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضمن قرار مجلس الوزراء وتوجيهاته، على استعداد تام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين سواء في مؤسساتنا الحكومية أو المستشفيات الخاصة ".ووجه وزير الصحة، في وقت سابق، بمتابعة الاستعدادات لاستقبال جرحى الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي بمتابعة الاستعدادات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الأبطال من قطاع غزة وبأي عدد متاح وتقديم كل الخدمات الصحية لهم من الخدمات العلاجية والتأهيلية والمتطلبات كافة". وأضاف، أن "وزارة الصحة تؤكد استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك للتعامل مع أي عدد متاح مع تقديم كل الخدمات الصحية لهم إلى حين تماثلهم للشفاء التام". وقرر مجلس الوزراء، في 7 نيسان الجاري، استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.