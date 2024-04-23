2024-04-23 16:48:02 - المصدر: واع

كركوك –واع- مهدي الربحاويكشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن موعد افتتاح جسر حيوي يربط طريق كركوك – بغداد.وقال مدير طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن"مراحل إنجاز العمل في الممر الثاني لجسر داقوق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وصلت إلى مراحل متقدمة وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 76%"،مبيناً أن"هناك عملاً متواصلاً من قبل الملاكات الفنية والهندسية لإكماله وافتتاحه خلال العام الحالي".وأضاف أن "جسر داقوق الذي يبلغ طوله نحو كيلو متر واحد والذي يعتبر من الممرات المهمة التي تمر عبرها القوافل التجارية والسياحية ويربط الطريق السريع القادم من بغداد والمحافظات الجنوبية باتجاه المحافظات الشمالية من البلاد".وتابع ،أن" انهيار أجزاء من الجسر جاء نتيجة سيول الأمطار"، لافتاً الى أن" افتتاحه أمام المواطنين سيكون خلال العام الحالي ".