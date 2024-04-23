العمليات المشتركة تعلن نتائج الضربة الجوية في جبال حمرين

2024-04-23 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الضربة الجوية في جبال حمرين.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهود مميزة ومتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة وبعد أن نفذ صقور سلاح الجو F16 ضربة جوية على أحد أوكار عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى في الساعة 08:10 من صباح هذا اليوم، خرجت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى وكتيبة الاستطلاع التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش المكان المستهدف".

وأضافت أن "القوة عثرت على جثتين لإرهابيين اثنين خطرين من قيادات داعش، وعلى كميات من الأسلحة والأعتدة والمعدات لعناصر عصابات داعش الإرهابية".