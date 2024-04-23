2024-04-23 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير تطورات حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، الى حالة جوية ممطرة قادمة الى العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، "نتابع حالة جوية ربيعية تبدأ نهاية الشهر الحالي، وتستمر بداية الشهر المقبل".

وأشار الى "فترات من الغزارة فيها أمر وارد لكن تحديد المناطق المشمولة في الوقت الحاضر فيه نسبة خطأ كبيرة".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، توقع اليوم الثلاثاء، حدوث "منخفض ممطر" في البلاد مع نهاية شهر نيسان الجاري، فيما اشار الى انه حدث نادر لم يحصل منذ 40 عامًا.