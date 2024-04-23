الإعلام الحكومي: تخصيص 25 حافلة للنقل الجماعي داخل جامعة بغداد تعمل بالدفع الإلكتروني

2024-04-23 16:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، الثلاثاء، تخصيص 25 حافلة تعمل بنظام الدفع الإلكتروني للنقل داخل جامعة بغداد. وقال الإعلام الحكومي في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي يعلن تخصيص 25 حافلة تعمل بنظام الدفع الإلكتروني للنقل داخل حرم جامعة بغداد. وأكد رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمار منعم وفقا للبيان، أن يوم غد الأربعاء الـ 24 من نيسان الجاري سيشهد البدء بانطلاق الحافلات الحديثة التي تعمل بنظام الدفع الإلكتروني للنقل داخل حرم جامعة بغداد، منوهاً بأن جهود الفريق أثمرت عن تخصيص وزارة النقل لـ 25 حافلة حديثة يعمل بنظام الدفع الإلكتروني pos لنقل الطلبة والملاكات التدريسية داخل حرم جامعة بغداد. واشار إلى، أن هذا الموضوع جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من الزحام الحاصل أثناء أوقات الدوام الرسمي.