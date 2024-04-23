بيانات اقتصادية قوية من الاتحاد الأوروبي ترفع أسعار النفط

2024-04-23 16:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية، وسط استمرار للتوتر في منطقة الشرق الأوسط. بحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 80 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 87.80 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.61 دولار للبرميل. وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الاثنين على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي النظر في حزمة مساعدات خارجية تتضمن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد. وقال محللو إيه.إن.زد في بث صوتي: لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها. وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم، يوم الجمعة لتقييم اتجاه السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.