2024-04-23 16:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، عن موعد افتتاح جسر حيوي يربط طريق كركوك – بغداد. وقال مدير طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز إنمراحل إنجاز العمل في الممر الثاني لجسر داقوق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وصلت إلى مراحل متقدمة وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 76،مبيناً أنهناك عملاً متواصلاً من قبل الملاكات الفنية والهندسية لإكماله وافتتاحه خلال العام الحالي. وأضاف أن جسر داقوق الذي يبلغ طوله نحو كيلو متر واحد والذي يعتبر من الممرات المهمة التي تمر عبرها القوافل التجارية والسياحية ويربط الطريق السريع القادم من بغداد والمحافظات الجنوبية باتجاه المحافظات الشمالية من البلاد. وتابع ،أن انهيار أجزاء من الجسر جاء نتيجة سيول الأمطار، لافتاً الى أن افتتاحه أمام المواطنين سيكون خلال العام الحالي .