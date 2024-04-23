2024-04-23 16:58:59 - المصدر: جالاكسي

أبوظبي، [الثلاثاء 23 أبريل]: أطلقت نجمة جالاكسي رسميًا "نجمة جالاكسي اكسبيرينس" مركزهم الجديد الرائد لتجربة الرياضات الإلكترونية في ياس مول، والذي من المقرر أن يُحدث ثورة في مشهد الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد فتح هذا الصرح المرتقب أبوابه رسميًا في نهاية الربع الأول من عام 2024، ليصبح مركزًا لعشاق الرياضات الإلكترونية داخل أبوظبي وخارجها.

وقد تم تطوير هذه المنشأة المتطورة بالتعاون مع شركة الدار، بصفتها المالك والمشغل لياس مول والشريك العقاري الرسمي ومركز التسوق والشريك التعليمي لشركة نجمة جالاكسي. تمتد التجربة على مساحة 260 مترًا مربعًا وتضم 32 محطة ألعاب حديثة بالإضافة إلى متجر مخصص. بالإضافة إلى ذلك، تعد المنشأة بمثابة المقر الرئيسي وملعب التدريب للفرق المحترفة في نجمة جالاكسي مما يجعلها القلب النابض للتميز في الرياضات الإلكترونية. وستستضيف نجمة جالاكسي على مدار العام العديد من الفعاليات، مما يعزز مكانتها كوجهة جديدة للاعبين وعشاق الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن العامل الرئيسي لهذه المبادرة الرائدة هي الالتزام بتقديم تجربة شاملة للرياضات الإلكترونية وتطوير المواهب والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث بلغت قيمة سوق الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5,670.9 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 21.1% تقريبًا خلال الفترة المتوقعة (2023-2030) وفقًا لـ UnivDatos. كان النمو السريع في المنطقة في صناعة الرياضات الإلكترونية مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها زيادة توافر الإنترنت عالي السرعة والأجهزة المحمولة والقدرة على تحمل تكاليفها. وقد سهّل ذلك على الأشخاص في المنطقة الوصول إلى الألعاب وممارستها عبر الإنترنت، مما ساهم في تطوير ثقافة ألعاب الإبداعية مع عدد متزايد من أحداث ومسابقات الألعاب.

" اكسبيرينس نجمة جالاكسي" هي أكثر من مجرد ساحة ألعاب، فهي مركز لرعاية المواهب. لا يمكن للاعبين الشباب التسجيل واللعب فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على التدريب لصقل مهاراتهم والارتقاء في التصنيف والحصول على الجوائز والتقدير على طول الطريق. وعلاوة على ذلك، ترتبط هذه المنشأة بشكل معقد ببرنامج نجمة جالاكسي، مما يوفر للاعبين الطموحين طريقًا نحو الرياضات الإلكترونية الاحترافية. وستتاح أيضًا الفرصة للاعبين ذوي التصنيف العالي للانضمام إلى فرق الأكاديمية المرموقة والبدء في حياتهم المهنية في مجال الرياضات الإلكترونية.

أعرب كريستوف تيم، المؤسس المشارك لشركة نجمة جالاكسي، عن حماسه قائلاً: "يسعدنا أن نجلب عالم الألعاب النابض بالحياة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منشأة ياس مول. كان هدفنا هو خلق مساحة حيث يمكن للاعبين من جميع الأعمار أن يشعوا بالمتعة ويتعلموا. حيث تمثل هذه المنشأة قفزة هائلة للأمام في مجال الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

وتفخر نجمة جالاكسي بالكشف عن هذه المبادرة التي ستغير قواعد اللعبة وتبشر بعصر جديد لعشاق الرياضات الإلكترونية في أبوظبي وتمثل علامة فارقة تاريخية في عالم الألعاب.

بطولات نجمة جالاكسي الأسبوعية:

تعلن نجمة جالاكسي اكسبيرينس عن جدول فعالياتها المثيرة، والذي يتضمن تجمعات أسبوعية في نهاية كل أسبوع، حيث يمكن للمشاركين جمع أصدقائهم والتنافس على جوائز تتراوح بين الجوائز العينية حتى 1500 درهم إماراتي نقدًا.

التواريخ والأوقات:

 السبت من كل أسبوع

 18:00 بتوقيت الخليج

تضيف هذه المبادرة بعدًا مثيرًا آخر إلى مهمة نجمة جالاكسي المتمثلة في توفير تجارب ألعاب لا مثيل لها وتعزيز مشاركة المجتمع.