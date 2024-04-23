وزير الكهرباء يرعى توقيع عقد مع شركة جنرال إلكترك لتحديث المحطات الغازية

2024-04-23 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركة جنرال إلكترك لتحديث المحطات الغازية واسترداد طاقات ضائعة بدءاً من شهر حزيران القادم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل رعى اليوم، حفل توقيع عقد تحديث المحطات الغازية بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة في الفرات الأوسط وشركة (GE) الأمريكية".وأضاف أن "إبرام العقد جاء كجزء من ستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث المحطات الغازية واسترداد الطاقات الضائعة من نفس الوحدات الحالية".وثمن وزير الكهرباء في كلمة بحفل التوقيع "جهود اللجان الفنية التي عملت طيلة الفترة الماضية لإكمال مستلزمات تنفيذ العقد بالتنسيق مع الشركة الأمريكية".وأكد أن "شركة (GE) ستتكفل بإدخال التقنيات الحديثة لـ 12 محطة غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية واسترداد الطاقات الضائعة بمقدار (548) ميغاواط من نفس الوحدات الحالية"، لافتاً الى أن "شهر حزيران المقبل سيشهد إدخال (200) ميغا واط من الطاقات الضائعة كمرحلة أولى، وسيتم إدخال طاقات أخرى تباعاً".وتابع "سنسترد طاقات ضائعة بمقدار (548) ميغاواط من 12 محطة غازية وسنزيد كفاءة 48 وحدة توليدية"، لافتاً إلى أن "إبرام العقد مع (GE) يأتي كجزء من ستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث المحطات الغازية واسترداد الطاقات الضائعة من نفس الوحدات الحالية".يذكر أن وزارة الكهرباء أبرمت مع شركة (GE) مذكرة تفاهم في واشنطن خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرفد المنظومة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة، وصيانة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للمحطات الكهربائية في عموم العراق.