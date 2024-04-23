بمشاركة شبكة الإعلام العراقي.. انطلاق أعمال اللجنة الفنية للإعلام العربي

2024-04-23 18:00:02 - المصدر: واع

القاهرة - واع - رشا محمدانطلقت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة الفنية للإعلام العربي بمشاركة شبكة الإعلام العراقي، فيما تسلمت اللجنة أكثر من 100 عمل للتنافس على جوائز لجنة الإعلام الفنية.وقال ممثل شبكة الإعلام العراقي علي صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة تسلمت 102 عمل من دول ومؤسسات مختلفة بينها شبكة الإعلام العراقي للتنافس على جوائز لجنة الإعلام الفنية التي تنظمها الجامعة العربية بينها 42 عملاً يتحدث عن الأفلام الوثائقية والفلاش التوعوي التلفزيوني".وأضاف، أن "العراق ممثلاً بشبكة الإعلام كان متميزا جدا في هذا القطاع وشارك بأكثر من فلم وثائقي مهم بمحتواه ورسالته".وأكد، أن "العراق اقترح أن تضاف قضية فلسطين كعنوان رئيسي للمخاطر والأزمات والكوارث وهي نتيجة ما حدث في بعض البلدان العربية في السنوات الاخيرة وكذلك للتميز في الأعمال المشاركة، وقدم المقترح لمجلس وزراء الإعلام العرب على أن هذه الثيما هي الثيما الرئيسية لهذا العام وصوت على قبوله".وأشار، إلى أنه "من المؤكد أن جميع المشاركين تقدموا بنتاجات تليق بجامعة الدول العربية وتليق بهذه الجائزة، ونتوقع أن يكون العراق على منصات التتويج في ظل ما قدمته شبكة الإعلام من أعمال فنية نالت إشادة المتخصصين".ولفت، إلى أن "العراق تقدم بمقترح على أن تكون هناك مسابقة خاصة تعنى بمخاطر المخدرات والحرب عليها ولاقى قبولا في اللجنة وننتظر التصويت النهائي على هذا المقترح".