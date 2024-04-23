النقل تعلن بدء استعداداتها لتفويح الحجاج إلى الديار المقدسة

2024-04-23 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، بدء استعداداتها اللازمة وتنفيذ خطتها في تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة وذلك بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة .وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وحسب توجيهات وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي زجت أعداداً إضافية من الطائرات وهيأتها لموسم الحج للعمل ضمن التوقيتات المحددة لها".وأضاف البيان من جانب آخر، بأن "الخطوط الجوية العراقية اعتمدت خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل الجوي أفضت في مرحلتها الأولى إلى تحقيق نسب امتلاء عالية للرحلات المغادرة والقادمة لمطارات البلاد، لاسيما مطار بغداد الدولي الذي شهد عمليات تأهيل وصيانة وعدم تسجيل أي حالات تأخير للرحلات الجوية".