التربية: إنجاز 50% من مشاريع الاتفاقية مع الصين في الضلوعية

2024-04-23 18:00:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع- فليح العبيديأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن خلو قضاء الضلوعية من المدارس الطينية، فيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز من 50 – 60 بالمئة في أربع مدارس على القرض الصيني.وذكر مدير قسم تربية الضلوعية عبد مطلك محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تربية الضلوعية لديها عدد من المشاريع المستمرة لفك الاختناقات والزخم في بعض المدارس، إذ توجد لدينا حالياً أربع مدارس ضمن الاتفاقية مع الصين والعمل بها مستمر"، لافتا الى أن "نسبة الإنجاز بلغت بحدود 50 إلى 60%".وأكد عبد مطلك، أنه "لم تبق في قضاء الضلوعية مدارس طينية"، لافتا الى ان "هناك مدارس فيها دوام ثنائي وثلاثي وبعض المدارس فيها دوام رباعي ايضاً ومن المؤمل إكمال المشاريع الحالية لتقليل الضغط".