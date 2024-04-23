بالوقت القاتل.. القاسم يتعادل مع الكرخ في دوري نجوم العراق

2024-04-23 18:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق القاسم بنتيجة 1- 1 ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكرخ عند الساعة 3:45 عصراً على ملعب الساحر احمد راضي في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل، جاء عند الدقيقة 23 عن طريق المحترف كوسمس داوودا.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+6 ليسجل القاسم هدف التعديل القاتل عن طريق سيف رشيد.

وادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم ساحة، وامير داود مساعد أول، وسنان ناصر مساعد ثاني، وفيد كريم حكم رابع، وأحمد جمعة حكم "فار".