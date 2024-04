عاصفة ترابية تضرب من مدينة الناصرية قادمة من “الكطيعة”

2024-04-23 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهدت مدينة الناصرية عاصفة ترابية، انخفضت خلالها الرؤية الافقية في المناطق المكشوفة دون 500 متر .وذكر مدير الانواء الجوية في ذي قار احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية، ان مرتفع جوي قادم من جنوب اوروبا، ادى الى عاصفة ترابية على محافظة ذي قار سببها الكطيعه غرب الناصرية ستؤثر على...

