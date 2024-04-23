وزير الصحة العراقي يعلن الاستعداد التام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

2024-04-23 18:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، الاستعداد التام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المؤسسات العراقية الحكومية أو المستشفيات الخاصة.

وقال الحسناوي، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة وضمن قرار مجلس الوزراء وتوجيهاته، على استعداد تام لاستقبال الجرحى الفلسطينيين سواء في مؤسساتنا الحكومية أو المستشفيات الخاصة ".

ووجه وزير الصحة، في وقت سابق، بمتابعة الاستعدادات لاستقبال جرحى الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي بمتابعة الاستعدادات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الأبطال من قطاع غزة وبأي عدد متاح وتقديم كل الخدمات الصحية لهم من الخدمات العلاجية والتأهيلية والمتطلبات كافة" مضيفا، أن "وزارة الصحة تؤكد استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك للتعامل مع أي عدد متاح مع تقديم كل الخدمات الصحية لهم إلى حين تماثلهم للشفاء التام".

وقرر مجلس الوزراء، في 7 نيسان الجاري، استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.



