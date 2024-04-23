النقل تباشر باستعدادات تفويج الحجاج الى الديار المقدسة

2024-04-23 18:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، (23 نيسان 2024)، بدء استعداداتها اللازمة وتنفيذ خطتها في تفويج الحجاج الى الديار المقدسة بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية لقطاع النقل الجوي من خلال تنويع وتوسيع شبكات الوجهات الخارجية للطائر الأخضر".

وأشار البيان الى ان "الوزارة زجت اعداداً اضافية من الطائرات وتهيئتها لموسم الحج للعمل ضمن التوقيتات المحددة لها".

وأضاف البيان، ان "الخطوط الجوية العراقية تمكنت من اعتماد خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل الجوي افضت في مرحلتها الاولى تحقيق نسب امتلاء عالية للرحلات المغادرة والقادمة لمطارات البلاد، لاسيما مطار بغداد الدولي الذي شهد عمليات تأهيل وصيانة وعدم تسجيل اي حالات تأخير للرحلات الجوية".

وباشرت وزارة النقل وفقا للبيان "تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية والمتضمنة رفع مستوى الخدمات واطلاق العروض المتعددة والتنافسية لاسيما باتجاه الدول الاسيوية والاوروبية والعربية، وان جميع هذه الخطوط ستعمل على رفع الحظر الاوروبي على الناقل الوطني وتطبيق المنهاج الحكومي الرامي الى تقديم افضل الخدمات".