2024-04-23 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

حصل الوفد العراقي المشارك في منتدى العمرة والزيارة الذي يترأسه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة ساميّ المسعودي على المرتبة الأولى بأكثر مشاركة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الوفد العراقي الذي ضم الهيئة وشركات العمرة ومتعهدي الحج حصل على المرتبة الأولى كأكثر وفد مشارك في منتدى العمرة والزيارة المنعقد في المدينة المنورة”. وأضافت […]

ظهرت المقالة إنجاز عراقي.. هيئة الحج والعمرة تتفوق على نظيراتها بمنتدى الحج والعمرة بالسعودية أولاً على Eishan.